Кабмин снизит долговую нагрузку для 11 регионов на 10 млрд рублей

Москва6 апр Вести.Правительство России снизит долговую нагрузку для еще 11 регионов на общую сумму 10 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Поддержку окажут Республике Алтай, Дагестану, Ингушетии, Марий Эл, Тыве, Забайкальскому краю, а также Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областям. Мера реализуется в рамках механизма списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

Сегодня поможем еще 11 территориям, снизим для них долговую нагрузку на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей сказал Мишустин

Российский премьер отметил, что значительную часть собственных средств эти регионы уже направили на инфраструктурные проекты, поддержку инвестиций, модернизацию ЖКХ и докапитализацию фондов развития промышленности.

По словам Мишустина, списание долгов позволит территориям получить дополнительный импульс для улучшения условий ведения бизнеса и повышения уровня жизни граждан.