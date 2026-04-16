Москва16 апр Вести.Правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 16 регионам на 31 миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Долги списали регионам, которые направили значительную часть средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ и обновление общественного транспорта.

Это республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания – 31 млрд рублей говорится в заявлении правительства

В кабмине отметили, что списание позволит субъектам направить еще больше ресурсов на улучшение условий работы своих экономик и повышение качества жизни граждан.