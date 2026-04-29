Минфин предложил кабмину перенести погашение региональных кредитов на 2030 год Минфин РФ внес в кабмин законопроект о переносе погашения кредитов регионов

Москва29 апр Вести.Министерство финансов России направило в правительство проект закона, предусматривающий отсрочку выплаты части долгов субъектов Федерации по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

В Минфине отметили, что на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин дал поручение оперативно рассмотреть возможность переноса сроков погашения региональной задолженности по таким кредитам на более поздний период.

Под действие меры подпадает треть объема долгов по бюджетным кредитам, которые не подлежат списанию и планировались к возврату в 2026 году.

При этом указанная мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов подчеркивается в сообщении министерства

Ранее в Госдуме заявили о сильной закредитованности регионов РФ.