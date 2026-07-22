Москва22 июл Вести.Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном экономическим вопросам, дал поручение обеспечить региональным бюджетам дополнительную поддержку. Высказывания главы государства приведены на сайте Кремля.

Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов Федерации заявил президент

Путин обратил внимание, что в первом полугодии 2026 года консолидированные бюджеты субъектов были исполнены с дефицитом примерно на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года. По его словам, дополнительная помощь нужна для того, чтобы обеспечить исполнение государственных обязательств на региональном уровне и не прерывать реализацию программ развития на местах.

Ранее правительство РФ приняло решение о списании задолженности на сумму порядка 28 млрд рублей для 15 регионов страны в рамках программы поддержки, инициированной Путиным. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, эта мера призвана снизить финансовую нагрузку на субъекты. Предполагается, что высвободившиеся средства направят на развитие инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, переселение граждан из аварийного жилья в благоустроенное, а также на приобретение общественного транспорта.