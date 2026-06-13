Путин поставил задачу дать импульс экономике Донбасса и Новороссии Путин призвал заложить основу для преобразования экономики Донбасса и Новороссии

Москва13 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии, на котором поставил перед правительством амбициозную задачу: не ограничиваться восстановлением разрушенного, а создать базу для качественного рывка вперед. Глава государства подчеркнул, что речь идет о ключевой общенациональной цели.

Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему отметил глава государства, выступая на совещании по развитию воссоединенных субъектов

Президент добавил, что это общенациональная задача, которая "должна быть неукоснительно выполнена".

Глава государства напомнил, что программа социально-экономического развития этих территорий рассчитана до 2030 года, и большая часть ее мероприятий еще впереди.

Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать сказал он, попросив вице-премьера Марата Хуснуллина детально доложить о планах в этой сфере

Ранее президент сообщил, что уже 25 тысяч объектов восстановлено или построено вновь в Донбассе и Новороссии.