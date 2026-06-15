Москва15 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов особое внимание уделили стратегии развития Приазовья. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, сейчас разрабатывается единый мастер-план по преобразованию береговой линии Азовского моря.

Чему президент уделил особое внимание - это стратегия развития Приазовья. А для нас это важное направление, потому что все-таки речь идет о внутреннем Азовском море. Это все-таки развитие побережья, мы здесь особенно к этому подходим. Все-таки 124 километра береговой линии, которая должна быть преображена. Это связано с развитием туризма, причем с правильными подходами. Именно поэтому мы выстраиваем… единый мастер-план всего побережья сказал Пушилин

Особенно важным является развитие туристической и курортной сфер, а также рыболовного промысла, подчеркнул глава региона.

Рыболовство тоже лежит в центре внимания. Сейчас уже меняется Азовское море, сейчас уже меняется наличие тех рыб, которые присутствуют. Рыбный промысел тоже будет преображаться, и это тоже отражено в стратегии. Более того, для нас очень важно и развитие курортной составляющей, и оздоровительные детские лагеря, которые должны появляться на берегу Азовского моря добавил Пушилин

Кроме того, на совещании с президентом были подведены промежуточные итоги программы социально-экономического развития, которая, по словам Пушилина, приносит ощутимый и видимый результат.

Это и строительство объектов, это и восстановление жилья, это и социальная сфера, это больницы, детские сады, школы. Это, конечно, и ключевые объекты, которые появились, в том числе и в Донецке, это молодежный центр… и перинатальный центр в Донецке подытожил он

На совещании по развитию Донбасса и Новороссии президент РФ поставил перед правительством задачу – не ограничиваться восстановлением разрушенного, а создать базу для качественного рывка вперед. Глава государства подчеркнул, что речь идет о ключевой общенациональной цели.