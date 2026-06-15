Пушилин – о ситуации на фронте, итогах совещания с президентом и интеграции в РФ Пушилин рассказал о ситуации на фронте и завершении политической интеграции в РФ

Москва15 июн Вести.Прошедшая неделя была достаточно насыщенной на события в зоне проведения специальной военной операции, за это время было освобождено еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Наиболее динамично ситуация развивается в Константиновке, где российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия и уничтожают заблокированные в юго-западной части города украинские вооруженные формирования.

Идет успешное продвижение в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок, завершается зачистка Первомайского района. В целом на константиновском направлении российские войска как раз освободили два населенных пункта: это Химик, он же Молочарка, и Роскошная. С их освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также улучшился контроль трассы Дружковка – Константиновка, которая является главным путем снабжения противника в городе рассказал Пушилин

Глава ДНР сообщил и об успехах на краснолиманском участке фронта, где российские войска вышли на северо-западные окраины города Красного Лимана.

Установлен на данный момент контроль над северным, центральным, коммунальным и южными районами города. На этом участке наши подразделения продвигаются как со стороны Дробышева в направлении Щурова… так и со стороны [села] Диброва, что позволит окончательно обрезать логистику противника западнее Красного Лимана отметил он

На славянском направлении, по его словам, российские войска продолжают бои за Рай-Александровку.

Продвигаются и в обход данного населенного пункта со стороны Калеников, это с северного фланга, и южнее со стороны Никифоровки и Липовки. Южнее, в районе ранее освобожденной Тихоновки, Вооруженные силы РФ продвигаются с боями по направлению к Малиновке и Васютинскому сообщил Пушилин

На добропольско-красноармейском участке фронта подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Приют, напомнил глава республики.

Также наши бойцы продолжают бои за Белецкое, параллельно охватывая и данный населенный пункт с северного и южного флангов. Со стороны Васильевки и Новоалександровки наши подразделения продвигаются по направлению к Шевченко. Также продолжаются бои в районе Сергеевки сказал он

Комментируя вывоз людей, а также сотрудников и оборудования предприятий из Краматорска, Пушилин назвал это характерной особенностью киевского режима перед потерей того или иного населенного пункта. На семьи с детьми, по его словам, оказывается активное давление.

Детей стараются вывозить, якобы создавая им безопасность и лучшие условия. С этим потом, как правило, возникает множество сложностей. Так это было и в Авдеевке, потому что семьи были разделены, и дальше ситуация достаточно сложно потом управляется, потому что, увы, это киевский режим, там ничего святого, к сожалению, нет. Касаемо предприятий, те предприятия, которые остались… противник там проводил и ремонтные работы, производил отдельные, наверное, части вооружения сообщил глава ДНР

В беседе Пушилин прокомментировал прошедшее в субботу совещание по развитию Донбасса и Новороссии, которое провел президент РФ Владимир Путин. Особое внимание было уделено стратегии развития Приазовья.

Для нас это важное направление, потому что все-таки речь идет о внутреннем Азовском море. Это все-таки развитие побережья, мы здесь особенно к этому подходим. Все-таки 124 километра береговой линии, которая должна быть преображена. Это связано с развитием туризма, причем с правильными подходами. Именно поэтому мы выстраиваем… единый мастер-план всего побережья рассказал Пушилин

Глава региона назвал одними из важных направлений развития туристическую и курортную отрасли, а также рыболовный промысел.

Рыболовство тоже лежит в центре внимания. Сейчас уже меняется Азовское море, сейчас уже меняется наличие тех рыб, которые присутствуют. Рыбный промысел тоже будет преображаться, и это тоже отражено в стратегии. Более того, для нас очень важно и развитие курортной составляющей, и оздоровительные детские лагеря, которые должны появляться на берегу Азовского моря подчеркнул он

Кроме того, на совещании были подведены промежуточные итоги программы социально-экономического развития, которая, по словам Пушилина, приносит ощутимый и видимый результат.

Это и строительство объектов, это и восстановление жилья, это и социальная сфера, это больницы, детские сады, школы. Это, конечно, и ключевые объекты, которые появились, в том числе и в Донецке, это молодежный центр… и перинатальный центр в Донецке. Это и ряд других уже ставших знаковыми за такой короткий промежуток времени объектов. И в целом это, конечно, развитие экономики, развитие предприятий даже в непростых условиях, даже несмотря на вопросы, которые остаются в плане безопасности, но тем не менее мы видим, что предприятия находят возможность развиваться рассказал глава республики

Говоря о новых возможностях, которые появились у жителей региона во время интеграции в состав Российской Федерации, Пушилин отметил наличие полного социального пакета и медицинского страхования. Кроме того, по его словам, местная молодежь получила возможность участвовать в федеральных проектах и политической жизни. Последний этап политической интеграции ДНР произойдет этой осенью во время выборов в Государственную думу, подчеркнул Пушилин.

Мы сейчас подходим к тому, что осенью наконец завершим последний этап политической интеграции в российскую действительность, и мы изберем депутатов от ДНР в Государственную думу Российской Федерации. Готовимся основательно, потому что очень важно, чтобы интересы жителей Донбасса, конечно же, были и защищены, и они продвигались на федеральном уровне в рамках Государственной думы рассказал он

В завершение беседы Пушилин рассказал о своем участии в заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" и о принятии важного решения по созданию в республике Единого регионального центра социализации и адаптации.

Это необходимо для комплексной психологической и социальной помощи всем демобилизованным, восстановления их здоровья. Вот сейчас мы подошли к этому этапу, и такой центр создается в республике. С учетом того, как он будет создаваться, с учетом того, как будет организована работа, возможно, это будет полезным и для других регионов подытожил он

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в новых российских регионах идет поэтапный переход на федеральные пенсии. По ее словам, с 2023 года пенсии назначены более полутора миллионам человек, из них 93% – это федеральные нормы.