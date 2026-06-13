Голикова сообщила о переходе на федеральные пенсии в новых регионах Голикова: поэтапный переход на федеральные пенсии идет в новых регионах РФ

Москва13 июн Вести.В новых российских регионах идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова доложила президенту РФ Владимиру Путину во время совещания.

В субботу, 13 июня, Путин собрал совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнило РИА Новости.

Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Сегодня пенсии с 2023 года назначены более 1,5 миллионам человек. Из них 93% - это федеральные нормы доложила Голикова

В июле на прибавку к пособию по старости могут рассчитывать российские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне, а также впервые получившие I группу инвалидности и граждане, у которых появились иждивенцы. Такжк получат прибавку и уволившиеся пенсионеры, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.