В ГД рассказали, что у ряда пенсионеров изменились правила получения надбавки Депутат Говырин: у ряда пенсионеров с июля изменились правила получения надбавки

Москва2 июл Вести.С 1 июля у ряда пенсионеров в России изменились правила получения надбавки к пенсии. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он уточнил, что речь идет о пенсионерах Крайнего Севера, которые получают деньги в отделениях почты или с доставкой на дом. По словам Говырина, им больше не придется каждый год подтверждать место проживания ради районной надбавки.

Кроме того, как отметил депутат, теперь куплю-продажу или дарение можно оформлять дистанционно через биометрию и усиленную электронную подпись. При этом, подчеркнул Говырин, больше не требуется заранее вносить в реестр отметку о согласии на электронные документы.

Сама механика назначения пособий также меняется, добавил депутат.

Главным источником данных становится индивидуальный лицевой счет человека, а работодатель досылает в Социальный фонд лишь то, чего там не хватает, и только по запросу. Это касается расчета декретных, больничных, единовременной выплаты при рождении ребенка и пособия по уходу за ним объяснил Говырин

Ранее россиянам напомнили, что многодетные матери, педагоги, медики, а также жители Крайнего Севера могут претендовать на досрочный выход на пенсию.