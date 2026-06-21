Стало известно, какие финансовые нововведения ожидают россиян в июле 2026 года РБК: базовый стандарт для микрофинансовых организаций ужесточится с июля

Москва21 июн Вести.В июле достигшие 80 лет пенсионеры получат бессрочную надбавку в размере 19 169,38 рублей, а банки начнут обмениваться ИНН при переводах через СБП для борьбы с мошенниками, передает РБК.

Уточняется, что пенсионная надбавка предусмотрена для лиц, получающих страховую пенсию.

Также в материале сообщается, что с июля вступает в силу обновленная редакция базового стандарта для микрофинансовых организаций (МФО). Теперь им запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. Обновленный стандарт также обязывает МФО предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике.

В материале говорится, что с июля банки начнут обмениваться ИНН при переводах через СБП, чтобы точнее выявлять случаи мошенничества. ИНН будет передаваться банками, поэтому дополнительных действий от пользователей не потребуется.

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