Как получить образовательный кредит с господдержкой под 3% годовых в 2026 году

Поступить в вуз непросто, но помимо сдачи экзаменов и выбора направления есть еще одна сложность, которая может преградить путь к получению высшего образования, — стоимость обучения. В этом случае выходом может стать образовательный кредит с господдержкой. Рассказываем, кому он доступен, чем отличается от потребительского и как взять образовательный кредит в 2026 году.

Что такое образовательный кредит

Простыми словами и с примерами

Образовательный кредит — это целевой заем, который выдается студентам на оплату обучения в вузе или колледже. С его помощью любой гражданин старше 14 лет при соблюдении условий программы может получить высшее образование даже при недостатке финансовых средств. Оплатить можно любой период: один семестр, год или весь срок обучения.

Одно из ключевых преимуществ образовательного кредита с господдержкой — низкая процентная ставка — 3% годовых. Пока студент не окончил вуз, он выплачивает только проценты по кредиту, причем в первый год ежемесячный платеж может составлять примерно 200 руб. — это стоимость одной чашки кофе. Основной долг заемщик начинает возвращать после получения высшего образования. Погасить кредит можно и досрочно.

Льготный период образовательного кредита действует в течение всего срока обучения и еще девять месяцев после окончания вуза. Период погашения — следующие 15 лет

Первый пример. Студент оформил кредит с господдержкой в размере 1,6 млн руб. В первый год обучения он платит 400 рублей в месяц. На второй год платеж увеличивается до 1,2 тыс. руб., на третий — до 3 тыс. руб., на четвертый — до 4 тыс. руб. После учебы молодой человек устраивается на работу и спустя девять месяцев, уже самостоятельно зарабатывая деньги, начинает погашать кредит в течение 15 лет — около 11 тыс. руб. ежемесячно с учетом процентов.

Второй пример. Молодой человек оформил льготный образовательный кредит в размере 600 тыс. руб. на весь период обучения в вузе.

Период Ежемесячный платеж (3% годовых) Первый год 150 руб. Второй год 450 руб. Третий год 1,1 тыс. руб. Четвертый год 1,5 тыс. руб. Девять месяцев после выпуска 1,5 тыс. руб. В течение следующих 15 лет 4,2 тыс. руб.

Виды образовательного кредита

Есть два вида образовательных кредитов: льготный и на общих основаниях.

С государственной поддержкой. Это образовательный кредит с низкой ставкой на льготных условиях — часть процентов субсидирует государство. Заемщик не получает денежные средства на руки, банк переводит их напрямую в учебное заведение каждый семестр.

На общих основаниях. Банки предлагают собственные программы кредитов на образование без государственной поддержки. Ставки по ним, как правило, выше, и условия везде разные. В отличие от льготного кредита, студент может направить денежные средства не только на обучение в российском вузе с аккредитацией, но и на оплату курсов, второго образования или даже аренду жилья на время учебы и другие сопутствующие расходы.

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Чем отличается от потребительского

Образовательный и потребительский кредиты — не одно и то же. У них разное целевое назначение: первый предусмотрен только для оплаты учебы в учреждении с госаккредитацией, второй выдается на любые цели.

Кроме того, в случае со льготным кредитом государство покрывает разницу между рыночной ставкой и фактической, в результате чего заемщик выплачивает кредит по низкой ставке — 3%. Это условие закреплено и не меняется даже при росте ключевой ставки. При этом ставка по потребительским варьируется от 15% до 40%.

Критерий Образовательный Потребительский Цель Только на обучение в вузе с госаккредитацией Любые цели: лечение зубов, ремонт квартиры, покупка машины, оплата учебы Ставка 3% Обычно рыночная Куда направляются деньги Из банка сразу в образовательное учреждение каждый семестр На карту или счет заемщику Срок Длинный: все время обучения плюс 15 лет после выпуска Может быть короче Гибкость Деньги можно потратить только на образование Финансовые средства могут быть направлены на разные цели, не только на учебу Требования к доходу Мягкие, так как учитывается, что заемщик — студент Более строгие: банк оценивает доход и платежеспособность заемщика

Кто может получить кредит на образование в 2026 году

Льготный образовательный кредит может получить сам студент. Родители могут помогать с документами и оплатой, но по госпрограмме кредит оформляется именно на него.

Требования к заемщику:

Возраст: от 14 лет (подросткам до 18 лет потребуется письменное согласие родителей на оформление кредита). У некоторых банков установлена верхняя возрастная граница —70–75 лет. Гражданство: Российская Федерация. Также необходима постоянная регистрация на территории России. Ступень образования: человек уже учится или только планирует поступать в вуз с госаккредитацией. До оформления кредита уже должен быть заключен договор на платные образовательные услуги. Программа и специальность: профессия должна входить в перечень, утвержденный распоряжением правительства России.

Для классического потребительского кредита условия будут другими, и они также могут различаться в зависимости от банка: возраст от 21 года, ежемесячный доход от 10 тыс. руб., непрерывный стаж работы на текущем месте не менее трех месяцев и так далее.

Студенты (фото: РИА) Фото: РИА Новости

Как оформить образовательный кредит и какие нужны документы

Сначала нужно изучить условия банков, которые выдают образовательный кредит, и выбрать подходящий. В государственной программе по льготному кредитованию сегодня участвуют несколько финансовых организаций.

После этого подать заявку на оформление можно онлайн или в любом отделении. Понадобится предоставить ряд документов:

паспорт;

оригинал договора с учебным заведением или заверенная копия с подписью и печатью;

квитанция на оплату (реквизиты учебного заведения);

СНИЛС.

Банк может запросить и другие документы, поэтому рекомендуется уточнять список всего, что необходимо, заранее. Заемщикам в возрасте от 14 до 18 лет также понадобятся свидетельство о рождении, паспорт родителя или законного представителя, письменное согласие от родителя на заключение кредитного договора.

На какое обучение можно взять образовательный кредит

Кредит на льготных условиях предоставляется для учебы в образовательных организациях по программам высшего и среднего профессионального образования. При этом вуз или колледж должен иметь государственную аккредитацию.

С 1 декабря 2025 года получить образовательный кредит могут учащиеся определенных специальностей. Список профессий и направлений доступен по ссылке — перечень достаточно большой и занимает 52 страницы.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Условия образовательного кредита с господдержкой

Процентная ставка

Ставка по кредиту для заемщика составляет 3% годовых и фиксируется на весь срок действия кредитного договора. Остальную часть компенсирует государство, поэтому для студентов образовательный кредит обычно дешевле, чем потребительский.

Льготный период

Льготным периодом считается весь срок обучения в вузе плюс еще девять месяцев после выпуска. В это время студент погашает не основной долг, а платит только проценты по кредиту, причем первые два года учебы не в полной сумме:

первый год обучения — 40% от суммы ежемесячного платежа по кредиту;

второй год обучения — 60% от суммы ежемесячного платежа по кредиту;

с третьего года и до конца обучения (плюс девять месяцев после выпуска) — полный ежемесячный платеж.

Срок и порядок погашения

Как только заканчивается льготный период, то есть с 10 месяца после получения диплома, начинается погашение кредита: с этих пор заемщик выплачивает не только проценты, но и основной долг.

Максимальный срок погашения после льготного периода — 15 лет, то есть 180 месяцев

График платежей рассчитывает банк. При желании кредит можно погасить досрочно.

Процент (фото: РИА) Фото: РИА Новости

Что будет, если отчислят или возьмешь академический отпуск

Если студента отчислят за неуспеваемость или по другим основаниям, то льготный период и государственная поддержка прекратятся: банк перестанет перечислять деньги в вуз, а ставка по кредиту будет повышена, так как государственная льгота 3% больше не будет действовать, и пересчитана по стандартной ставке банка. Информация о том, как поменяются условия кредита в случае окончания обучения раньше срока, обычно прописывается в договоре с банком при его заключении.

Если вуз оформил студенту академический отпуск, многие банки позволяют сохранить кредит на прежних условиях. Льготный период и общий срок кредитования продлеваются на столько месяцев, сколько длится “академ”. Выплата самого кредита останавливается, но заемщик продолжает платить небольшую часть процентов.