Семейная ипотека и новые правила по кредитам: что изменится для россиян с 1 июля

Что изменится в жизни россиян с 1 июля Семейная ипотека и новые правила по кредитам: что изменится для россиян с 1 июля

Москва25 июн Вести.Надбавка к пенсии, ужесточение правил выдачи потребительского кредита и изменение условий семейной ипотеки для стимуляции рождаемости – с 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые отразятся на жизни граждан.

Надбавка к пенсии

Гражданам, которым в июне исполнилось 80 лет, с 1 июля добавят к пенсии двойную фиксированную выплату – 19 169 рублей 38 копеек. Однако речь идет только о тех, кто является получателем страховой пенсии.

Также со второго месяца лета вступит в силу облегченный вариант подтверждения права на повышенную выплату для пенсионеров, живущих на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Сейчас пожилые люди должны подтверждать это право ежегодно, а по новым правилам им не придется этого делать, если пенсию приносят на дом через "Почту России" или выдают в кассе почтового отделения.

Гибкая ставка по семейной ипотеке

Для стимуляции рождаемости с июля изменятся правила семейной ипотеки: ставка и лимиты перестанут быть фиксированными и будут зависеть от числа детей в семье, а также от площади квартиры и региона. Точные цифры пока не назывались, они станут известны после подписания соответствующего постановления правительством.

Переводы по СБП

С 1 июля банки начнут обмениваться данными об ИНН при переводах и платежах через СБП. Это позволит более успешно выявлять дропперов – в отличие от номера телефона, банковской карты или даже паспорта, ИНН невозможно поменять. Для пользователей при этом ничего не изменится – банки сами будут обмениваться данными при совершении операций, вводить что-либо для этого не нужно.

Биометрия для сделок с недвижимостью

Продавать жилье с июля можно будет с помощью биометрии – это позволит совершать сделки дистанционно без риска мошенничества, ведь подделывать биометрические данные аферисты пока не научились. Система интегрируется в электронные платформы и станет дополнением к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Выдача кредитов

Требования к банкам и микрофинансовым организациям (МФО) в России ужесточаются. С 1 июля 2026 года нельзя будет засчитать как доход любые регулярные поступления на счет. Кредитный лимит повышают только поступления с четкой маркировкой: зарплата, пенсия, соцвыплаты или арендная плата. Если человек хочет учесть доход от вкладов или акций, потребуется справка в качестве подтверждения.

При отсутствии официальных подтверждений банк будет рассчитывать платежный потенциал клиента по региональному нормативу и дополнительно вычтет 10%. Так, если среднедушевой доход в регионе – 60 тысяч рублей, платежеспособность будет считаться от 54 тысяч. Это повлияет на кредитный лимит, так как ежемесячный платеж не может превышать половину учтенного дохода.

Больничные и декретные выплаты

С начала июля в России может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Сейчас при назначении пособий СФР опирается на предоставленные работодателем данные, сведения страховщика и информацию от госорганов. Теперь же на первое место выйдет индивидуальный лицевой счет сотрудника, и Фонд сможет самостоятельно рассчитывать выплаты.

ГОСТ на уборку помещений

1 июля вступит в силу ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений. В нем указано, что процесс нужно разделить на несколько этапов: сначала очистка поверхностей, затем – критических поверхностей, а после оборудования. Согласно ГОСТу, нужно уделить внимание скорости уборки.