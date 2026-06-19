Цыганов: для семейной ипотеки будут учитывать детей, регион и площадь жилья

Программа семейной ипотеки изменится с 1 июля Цыганов: для семейной ипотеки будут учитывать детей, регион и площадь жилья

Москва19 июн Вести.С 1 июля для приобретения жилья по семейной ипотеки будут учитывать число детей, регион и площадь квартиры. Об этом заявил завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

В интервью KP.RU он отметил, что точные цифры можно будет обсуждать только после подписания соответствующего постановления правительством.

Сами базовые принципы обновленной программы с наибольшей вероятностью будут именно такими: учитывается число детей, регион, площадь квартиры. И к этим параметрам привязана не только ставка, но и более высокие лимиты сказал эксперт

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин рассказал, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Он отметил, что обновленная программа будет в большей степени ориентирована на повышение рождаемости.