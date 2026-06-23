"Эффект не проявляется моментально": экономист об изменениях в семейной ипотеке Экономист Прокофьев оценил эффект от изменения условий по семейной ипотеке

Москва23 июн Вести.Эффект от изменений условий семейной ипотеки, которые анонсированы с 1 июля 2026 года, станет понятен в перспективе. Такое мнение ИС "Вести" высказал экономист Дмитрий Прокофьев.

Такие вещи можно увидеть только на длинном горизонте. Надо смотреть, кто будет эту программу брать, как она будет работать. Эффекты здесь не проявляются моментально. Здесь, скорее, речь не идет об адресности программы, о том, что правительство хочет оптимизировать свои расходы на субсидии льготной ипотеки, потому что экономика замедляется, денег свободных на именно эти задачи меньше, и сужается круг получателей этих денег отметил эксперт

При этом, указал Прокофьев, программы льготного субсидирования ипотеки не являются стимулом для наращивания объемов жилья.

Это программы, направленные на увеличение спроса на жилье, но это никак не стимулирует жилье строить. Почувствуйте разницу: зачем строить больше, если ты знаешь, что все равно это жилье будут покупать, будут брать ипотеку, потому что альтернатива – отсутствие жилья вообще заключил он

18 июня Минстрой анонсировал изменение правил семейной ипотеки. Как заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, обновленная программа, которая начнет действовать с 1 июля, будет в большей степени ориентирована на повышение рождаемости.