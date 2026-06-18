Москва18 июн Вести.Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин на форуме "Движение".

Он отметил, что обновленная программа будет в большей степени ориентирована на повышение рождаемости.

С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости подчеркнул замминистра, его слова приводит ТАСС

Он также добавил, что в течение последнего месяца Минстрой обсуждал предстоящие изменения с представителями финансового блока правительства. По его словам, стороны пришли к согласованному решению по вопросам выдачи ипотечных кредитов, а банки уже начали подготовку к новым правилам программы.

Ранее стало известно, что выдачи могут сократиться на 30-35%. Это произойдет при наименее благоприятном раскладе.