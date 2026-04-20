Вариант модернизации семейной ипотеки выберут до 1 июля, сообщил Хуснуллин Хуснуллин: вариант обновления семейной ипотеки выберут к июлю по итогам опросов

Москва20 апр Вести.Правительство России выберет вариант обновления программы семейной ипотеки до 1 июля. Об этом на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Национальном центре "Россия" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, кабмин проработал множество различных сценариев модернизации льготного кредитования и уже запустил социологический опрос, чтобы выяснить, какой из вариантов окажется наиболее востребованным у семей.

До 1 июля мы, получив социологические опросы, надеемся выбрать тот вариант, который наиболее приемлем уточнил Хуснуллин

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою проработать вопросы дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Поручение было дано по итогам февральского отчета кабмина в Госдуме с учетом предложений депутатов.