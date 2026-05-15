Москва15 маяВести.Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что главная задача сейчас - это обеспечить жильем жителей новых регионов, а также создать возможности для переезда туда из других субъектов.
Я считаю, что пока идет СВО, пока у нас не выйдет строительство в новых регионах на среднероссийский уровень, то, конечно, ставка будет 2%сказал Хуснуллин
Кроме того, вице-премьер РФ отметил важность создания возможностей для переезда в новые регионы большего количества людей.
Мы считаем, что новые регионы после окончания СВО, туда люди точно поедут, там хороший климат, там все-таки море, два моря, Черное и Азовское. Если экономика нормально будет работать, а она будет работать нормально, значит, мы видим там большой рост жилищного строительстваотметил вице-премьер
Хуснуллин также подчеркнул, что льготная ипотека в новых регионах дает гарантии для инвесторов и покупателей жилья.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ выберет вариант обновления программы семейной ипотеки до 1 июля. Он рассказал, что кабмин проработал множество различных сценариев модернизации льготного кредитования и уже запустил социологический опрос, чтобы выяснить, какой из вариантов окажется наиболее востребованным у семей.