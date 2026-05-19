Семейная ипотека может подорожать для родителей, не состоящих в браке

Москва19 мая Вести.Минфин России рассматривает вариант ужесточения семейной ипотеки, сообщает издание "Московская перспектива". С 1 июля семейная ипотека может подорожать для родителей, не состоящих в браке, говорится в письме заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

В настоящее время Минфин рассматривает повышение ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

Издание отмечает, что речь идет в том числе об ипотечных кредитах, оформленных после февраля этого года. Как сообщалось, с 1 февраля действует ограничение – одна ипотека на одну семью, а раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов.

В Минстрое инициативу одобрили, однако министерство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов.

Ранее председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников предложил предоставлять государственную поддержку в виде полного погашения ипотечного кредита семьям с пятью и более детьми.