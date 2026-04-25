Семьям с пятью и более детьми попросили полностью погасить ипотеку Депутат Праздников: семьям с пятью детьми нужно полностью погасить ипотеку

Москва25 апр Вести.Семьям с пятью и более детьми следует предоставлять государственную поддержку в виде полного погашения ипотечного кредита. С таким предложением выступил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

В беседе с ТАСС он отметил, что поддерживает расширение мер поддержки рождаемости и многодетности, в том числе в жилищной сфере.

[Предлагаем] ввести механизм государственного погашения ипотеки в зависимости от количества детей: для трех детей государство погашает 30% ипотеки, для четырех детей - 50%, для пяти и более – 100% заявил Праздников

Кроме того, он предложил бесплатно выделять многодетным семьям земельные участки площадью в один гектар по аналогии с действующими программами на Дальнем Востоке и в Арктике.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Соцфонд вскоре начнет проактивный пересмотр отказов многодетным семьям с превышением дохода до 10%.