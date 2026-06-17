Москва17 июнВести.Общественная палата (ОП) России предложили ввести налоговые послабления и льготное кредитование для строительных компаний, проектирующих многокомнатное жилье для многодетных семей. Об этом заявил заместитель секретаря организации Владислав Гриб в разговоре с ТАСС.
Он выступил с инициативой установить специальный режим налогообложения и преференциальные условия по кредитам для девелоперов, закладывающих в проекты многокомнатные квартиры, ориентированные на нужды больших семей.
Гриб отметил, что в современных типовых новостройках доля четырехкомнатных квартир не превышает двух процентов, более просторные варианты почти отсутствуют.
Для исправления этой ситуации общественник призвал выделять под возведение таких комплексов наиболее привлекательные земельные участки и распространить на покупателей таких квартир программы льготной ипотеки.
Ранее депутаты комитета Госдумы по защите семьи, отцовству, материнству и детству под руководством Нины Останиной предложили обеспечить специальным жильем многодетные семьи.