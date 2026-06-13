В ОП предложили снижать семьям ставку по действующей ипотеке с рождением детей

Родился ребенок — плати меньше: как предлагают изменить правила по ипотеке В ОП предложили снижать семьям ставку по действующей ипотеке с рождением детей

Москва13 июн Вести.В Общественной палате (ОП) РФ предложили снижать семьям ставки по действующей ипотеке с рождением каждого последующего ребенка. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Семьи, которые уже взяли ипотеку, должны иметь возможность диверсифицировать этот кредит, сделать его более льготным при рождении следующего ребенка заявил он

Рыбальченко подчеркнул, что систему льготного кредитования необходимо совершенствовать и делать ее более адаптивной, чтобы дать семьям возможность улучшить условия ипотечного кредита.

Ранее в Совете Федерации предложили изменить схему семейной ипотеки, частично погашая кредит граждан вместо сниженной ставки.