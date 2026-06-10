Москва10 июн Вести.Изменение схемы семейной ипотеки, по которой вместо льготной ставки будет предлагаться частичное погашение кредита, семьи воспримут позитивно, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Вместо того, чтобы субсидировать ставку деньги могут быть направлены в семью целевым образом на погашение кредита, а ставка при этом останется коммерческой, пояснил сенатор в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

Государство так или иначе потратит деньги, а для семей будет выгоднее получить сумму на частичное погашение вместо снижения ставки, пояснил Шендерюк-Жидков.

Очевидно, что прямое гашение ипотеки, конечно, будет очень позитивно воспринято семьями сказал сенатор

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до 1 июля правительство РФ выберет вариант модернизации программы семейной ипотеки.