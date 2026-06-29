В ЛДПР предложили сохранить ставку 6% по ипотеке для семей с одним ребенком В ЛДПР предложили сделать беспроцентной ипотеку для многодетных семей

Москва29 июн Вести.Партия ЛДПР предложила альтернативный подход к совершенствованию программы семейной ипотеки, который заключается в сохранении ставки 6% для семей с одним ребенком. Соответствующее обращение к министру финансов России Антону Силуанову направил руководитель фракции Леонид Слуцкий.

С 1 июля 2026 года, как ожидается, изменятся условия выдачи семейной ипотеки. Они будут предусматривать дифференциацию ставок в зависимости от количества детей в семье и региона покупки жилья. Так, например, в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти ставка для семей с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%, с тремя – 8%, с четырьмя – 6%, с пятью и более – 4%. В остальных субъектах ставки будут на 2% ниже. Ставка 6% сохранится лишь для тех, кто внесет первоначальный взнос в размере не менее 50% от стоимости жилья.

Также сократится срок субсидирования льготной ипотеки. Он будет ограничен 15 годами. По истечении этого срока процентная ставка вырастет до уровня ключевой, установленного Банком России (ЦБ РФ), с надбавкой в 2-2,5%.

С 1 июля 2026 года в России планируются масштабные изменения условий льготных программ. Вводится дифференциация ставок по регионам и количеству детей, а льготный период ограничивают 15 годами — это фактическое уничтожение доступной ипотеки для миллионов граждан. Это решение в один миг убивает надежды молодых семей, которые годами во всем себе отказывали и копили каждую копейку, на улучшение жилищных условиях. ЛДПР считает, что ипотека должна быть доступным инструментом помощи. Мы категорически настаиваем на том, чтобы для семей с одним ребенком льготная ставка железно сохранялась на уровне 6 %. И самое главное: эта ставка не должна увеличиваться через 15 лет — она обязана оставаться неизменной на абсолютно весь период ипотечного договора. При этом для семей с двумя детьми мы требуем снизить ставку до 3 %, а для многодетных семей — сделать ноль процентов. Вот это — реальная опора для тех, кто растит будущее страны cказал Слуцкий

Также он объяснил, что сокращение срока льготной ставки с фактических 26-30 лет до 15 лет увеличит ежемесячный платеж примерно на треть, а с учетом повышения ставок для семей с одним ребенком платеж может вырасти почти вдвое.

Например, при ипотеке в 10 миллионов рублей после окончания льготного периода платеж увеличится с 60 тысяч до 106 тысяч рублей. уточнил Слуцкий

Лидер ЛДПР, ссылаясь на оценки экспертов, добавил, что это снизит доступность льготной ипотеки и ограничит возможности семей улучшить свои жилищные условия. Все это, в свою очередь, негативно скажется на демографической ситуации в стране. В партии выступили за усиление мер поддержки семей с детьми и создание дополнительных стимулов для повышения рождаемости.

ЛДПР предлагает альтернативный подход к совершенствованию программы "Семейная ипотека", основанный на принципе прямой зависимости размера государственной поддержки от количества детей в семье: сохранить ставку 6% годовых для семей с одним ребенком, установить ставку 3% годовых для семей с двумя детьми и предоставить ипотечные кредиты по ставке 0% годовых для семей с тремя и более детьми пояснил Слуцкий

По его словам, предлагаемые изменения позволят стране достичь желаемых демографических показателей, а также поспособствует укреплению института семьи и созданию работающих стимулов для рождения третьего и последующих детей.

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, эффект от изменений условий семейной ипотеки, которые анонсированы с 1 июля 2026 года, станет понятен в перспективе.