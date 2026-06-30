В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям ипотеку без процентов Миронов считает необходимым выдавать многодетным семьям ипотеку без процентов

Москва30 июн Вести.Многодетным семьям в России необходимо выдавать льготную ипотеку без процентов, чтобы сделать покупку жилья максимально доступной. Об этом руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, ставка по семейной ипотеке должна быть дифференцированной и начинаться от 6%.

Если в семье один ребенок, давайте сделаем ипотеку 6%. Если в семье двое детей, давайте сделаем 4%. Если в семье трое детей, давайте 2%, а если многодетным – вообще без процентов давайте предложил Миронов

Ранее комиссия Государственного совета РФ по направлению "Семья" выступила с предложением дифференцировать процентную ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что с 1 июля правила выдачи семейной ипотеки в России не изменятся. По поручению президента работы над обновлением правил соответствующей программы продолжаются, отметил он.