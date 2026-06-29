Хуснуллин: правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся

Хуснуллин ответил, изменятся ли правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля Хуснуллин: правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся

Москва29 июн Вести.Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом в мессенджере MAX сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, по поручению президента России Владимира Путина работы над обновлением правил соответствующей программы продолжаются.

Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними. На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты написал Хуснуллин

Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию в России.

Вместе с тем в министерстве финансов РФ рассказали, что решение по изменению условий льготной семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября текущего года.

Ранее партия ЛДПР предложила альтернативный подход к совершенствованию программы семейной ипотеки. Как сообщалось, речь идет о сохранении ставки 6% для семей с одним ребенком.