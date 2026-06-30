Россиянам рассказали, как повлияет сохранение условий по семейной ипотеке Эксперты оценили влияние сохранения условий по семейной ипотеке на рынок жилья

Москва30 июн Вести.Условия по семейной ипотеке остаются неизменными до 1 октября 2026 года. Эксперты оценили, как это решение повлияет на рынок жилья, а также на застройщиков и покупателей, сообщает "РБК-Недвижимость".

Ранее Минстрой анонсировал изменение правил семейной ипотеки с 1 июля. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что условия по льготной госпрограмме сохраняются. В Минфине указали, что изменения произойдут не раньше 1 октября.

Профессор Финансового университета Александр Цыганов объяснил отсрочку изменений распространенностью и социальной значимостью семейной ипотеки. В таком случае, указал эксперт, требуются качественные расчеты.

На сегодня очень многие семьи рассматривают возможность участия в этой программе, и это уже стало моментом понимания обществом заботы государства и реальной возможностью улучшения жилищных условий. Поэтому для решения требуется больше экспертиз и более спокойная обстановка, а не предвыборные дебаты, всегда обостряющие мнения политиков сказал Цыганов

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков считает, что перенос сроков помогает избежать излишней турбулентности на рынке. Он отметил, что отсрочка направлена на сохранение объемов жилищного строительства и поддержание стабильности.

Как подчеркнул президент НОСТРОЙ, сохранение текущих условий поможет как застройщикам, так и покупателям, так как льготная госпрограмма на сегодняшний день остается ключевым инструментом улучшения жилищных условий повсеместно.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов обратил внимание, что отсрочка не означает обязательного вступления изменений в силу с 1 октября. Он предположил, что обновленные условия начнут действовать не раньше конца года или уже с начала 2027 года.

Кроме того, эксперты не ожидают серьезных изменений цен и спроса на новостройки до 1 октября только в связи с изменением даты объявления параметров семейной ипотеки.

Не думаю, что перенос изменений по семейной ипотеке серьезно скажется на спросе, серьезного всплеска не будет. Ведь многие из тех, кто хотел взять льготную ипотеку, уже воспользовались этим. Перед ужесточением этой программы в феврале этого года тоже не было сильного роста спроса, вернее, его хватило на ноябрь и декабрь, а в январе ситуация была спокойной. Поэтому никаких скачков спроса перед 1 октября не ожидается считает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко

При этом ужесточение параметров семейной ипотеки могло бы сделать положение застройщиков еще более шатким, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, продление действующих условий льготной программы поддержит не только спрос, но и стоимость жилья в новостройках.