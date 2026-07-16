Москва16 июл Вести.Для поддержания высоких темпов строительства жилья государственная поддержка имеет беспрецедентное значение. А для граждан семейная ипотека стала надежным инструментом приобретения жилья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Строительство жилья глава государства обсудил на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Заместитель главы правительства подчеркнул, что именно семейная ипотека пользуется спросом. При этом граждане вносят платежи по ней исправно. Кабмин и застройщики со своей стороны также стараются выполнить все обязательства.

Это самый надежный инструмент… Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше заявил Путин

Хуснуллин подтвердил, что просрочка не превышает 1%. Семейная ипотека по надежности обходит все другие инструменты.

Ранее президент РФ подписал закон, который позволит многодетным семьям взять с 1 сентября 2026 года ипотечные каникулы. Срок отсрочки по платежам может составлять до 18 месяцев.