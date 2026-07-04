Путин подписал закон об ипотечных каникулах до полутора лет для семей с детьми

Путин подписал закон об ипотечных каникулах до 18 месяцев для семей с детьми Путин подписал закон об ипотечных каникулах до полутора лет для семей с детьми

Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября текущего года семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно нынешним правилам, при появлении ребенка заемщик имеет право брать каникулы по ипотеке на срок в шесть месяцев, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячного заработка.

Новый закон предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях не будет применяться.

Отмечается, что дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым или каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при усыновлении – даты истечения 18 месяцев с момента усыновления. Согласно документу, проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а выплачивать их необходимо будет только по их завершении. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.