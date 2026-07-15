Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми вступит в силу с осени 2026 года

Россиянам с детьми до 1,5 лет рассказали о принципе работы ипотечных каникул Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми вступит в силу с осени 2026 года

Москва15 июл Вести.Новые правила, предусматривающие возможность семей с детьми в возрасте до 1,5 года получить ипотечные каникулы после рождения второго и последующих детей, вступят в силу в России с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

В разговоре с ТАСС законодатель отметил, что с предстоящей осени такие семьи смогут обратиться в банк с заявлением о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам вне зависимости от того, снизился его доход или нет .

Льготный период может длиться до полутора лет и завершается, когда ребенку исполняется 1,5 года. В первые шесть месяцев заемщик полностью освобождается от платежей. С 7-го по 18-й месяц начисляются проценты, которые оплачиваются после окончания ипотечных каникул.

Важно: закон действует и для тех, кто взял ипотеку до 1 сентября 2026 года. То есть если у вас уже есть ипотека и вы планируете второго ребенка, каникулы вам тоже доступны уточнил Игошин

Кроме того, с сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для женщин, у которых есть дети в возрасте до 3 лет:

С первого дня работы они будут считаться полноценными сотрудниками со всеми гарантиями и их увольнение в связи с "непройденным испытанием" будет признано незаконным подчеркнул депутат

Участники специальной военной операции (СВО), вернувшиеся с фронта и восстановившиеся на работе, получат преимущество при сокращении штата. Они будут иметь приоритет перед другими сотрудниками с аналогичной квалификацией, рассказал Игошин.

О других нюансах закона об ипотечных каникулах для семей с детьми ранее рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.