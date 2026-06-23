Володин: Госдума до 1,5 лет увеличила срок ипотечных каникул семьям с 2 детьми

Госдума увеличила срок ипотечных каникул для семей с двумя детьми до 1,5 лет Володин: Госдума до 1,5 лет увеличила срок ипотечных каникул семьям с 2 детьми

Москва23 июн Вести.Госдума приняла законопроект, который расширяет срок действия кредитных каникул по ипотеке семьям в случае рождения второго и последующих детей. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сегодня приняли федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Введенными нормами предусматривается, что в случае рождения второго ребенка или последующих детей родители смогут воспользоваться "кредитными каникулами" по ипотечным договорам. Длительность льготного периода составит до 1,5 лет заявил Володин в своем канале в MAX

Прежде, его словам, взять кредитные каникулы при рождении ребенка можно было всего на шесть месяцев и при соблюдении ряда условий. Сейчас такое право за семьями сохраняется, если у них появляется первый малыш.

С 1 июня 2026 года в РФ появилась новая семейная выплата.