Москва23 июнВести.Госдума приняла законопроект, который расширяет срок действия кредитных каникул по ипотеке семьям в случае рождения второго и последующих детей. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Сегодня приняли федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Введенными нормами предусматривается, что в случае рождения второго ребенка или последующих детей родители смогут воспользоваться "кредитными каникулами" по ипотечным договорам. Длительность льготного периода составит до 1,5 летзаявил Володин в своем канале в MAX
Прежде, его словам, взять кредитные каникулы при рождении ребенка можно было всего на шесть месяцев и при соблюдении ряда условий. Сейчас такое право за семьями сохраняется, если у них появляется первый малыш.
С 1 июня 2026 года в РФ появилась новая семейная выплата.