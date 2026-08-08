Эксперт Тумин: прекращать платежи до одобрения ипотечных каникул не следует

В Госдуме рассказали об ошибках при оформлении ипотечных каникул Эксперт Тумин: прекращать платежи до одобрения ипотечных каникул не следует

Москва8 авг Вести.Россиянам следует продолжать выплачивать ипотеку до тех пор, пока банк официально одобрит отсрочку в виде ипотечных каникул, заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин в интервью РИА Новости.

Важно также заранее уточнить подробности перерасчета ипотечного кредита, отметил эксперт.

При оформлении ипотечных каникул важно избегать преждевременного прекращения платежей. Тумин советует уточнить у банка, как пройдет перерасчет: увеличится общий срок кредита или размер ежемесячного платежа.

В случае отказа в предоставлении ипотечных каникул банк обязан письменно обосновать свое решение. Это обоснование можно использовать при обращении с жалобой в Банк России.

Не следует прекращать внесение платежей до официального одобрения каникул. Это может быть расценено как просрочка приводит РИА Новости слова Тумина

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.