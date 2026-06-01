Москва1 июн Вести.Россиянам, желающим взять ипотечный кредит, стоит дождаться снижения ключевой ставки. Такой совет дал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, кандидат экономических наук Анатолий Аксаков в интервью информационной службе "Вести".

По его словам, в следующем году — если Центробанк снизит ключевую ставку до 7–5% — условия ипотечных кредитов будут более благоприятными для заемщиков.

Сейчас брать ипотечный кредит, конечно, я бы не советовал. Если только деньги у вас есть для того, чтобы платить эти слишком высокие проценты. Поэтому лучше подождать. По товарам народного потребления – те, кто может их обслуживать по увеличению процентов, можно брать на короткий срок, опять же, кредит, и тогда быстро погасить его. Соответственно, много не надо будет платить из своих заработанных денег пояснил Аксаков

Ранее Аксаков заявил, что Банк России на ближайшем заседании совета директоров, которое запланировано на 19 июня 2026 года, может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%.