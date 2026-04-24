Эксперт Семенихин сделал прогноз, когда рыночная ипотека придет в норму Семенихин: рыночная ипотека оживет, когда ключевая ставка будет в районе 10-12%

Москва24 апр Вести.Генеральный директор УК "Ингосстрах-Инвестиции" Роман Семенихин в интервью информационной службе "Вести" сделал прогноз, когда, по его мнению, рыночная ипотека в РФ может вернуться к норме.

По словам эксперта, текущий уровень ключевой ставки в 15% остается высоким, и возможное снижение на полпроцента или процент вряд ли даст резких толчков для развития ипотечного рынка в ближайшие месяцы.

По нашим ожиданиям, рыночная ипотека может ожить, когда ключевая ставка будет в районе 10-12 процентов. Это даст некий стимул для покупателя брать ипотечные кредиты. Сейчас ставка выглядит все равно запредельно высокой заявил Семенихин

Ранее он заявил, что высокая стоимость нефти может послужить для Банка России основанием для более агрессивного снижения ключевой ставки.