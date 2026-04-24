Москва24 апрВести.Генеральный директор УК "Ингосстрах-Инвестиции" Роман Семенихин в интервью информационной службе "Вести" сделал прогноз, когда, по его мнению, рыночная ипотека в РФ может вернуться к норме.
По словам эксперта, текущий уровень ключевой ставки в 15% остается высоким, и возможное снижение на полпроцента или процент вряд ли даст резких толчков для развития ипотечного рынка в ближайшие месяцы.
По нашим ожиданиям, рыночная ипотека может ожить, когда ключевая ставка будет в районе 10-12 процентов. Это даст некий стимул для покупателя брать ипотечные кредиты. Сейчас ставка выглядит все равно запредельно высокойзаявил Семенихин
Ранее он заявил, что высокая стоимость нефти может послужить для Банка России основанием для более агрессивного снижения ключевой ставки.