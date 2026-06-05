Греф рассказал о ситуации с банковским кредитованием в России Греф: банковское кредитование начинает оживать, но всплеска спроса нет

Москва5 июн Вести.Банковское кредитование в России понемногу начинает оживать, причиной для этого стало постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом серьезного всплеска спроса на финансовые услуги пока нет, отметил Греф.

Кредитование начинает оживать. Пока всплеска спроса нет, но тем не менее мы видим, корпоративное кредитование – такое легкое оживление есть. И при дальнейшем снижении ставки, я думаю, что корпоративное кредитование должно подрасти. И кредитование физических лиц немножко растет… И есть явное оживление в секторе ипотечного кредитования рассказал он

В этом году доля выданных рыночных кредитов за первое полугодие составила около 40%.

Но и выдачи рыночной ипотеки выросли с 90 до примерно 350 миллиардов. Это, в общем, такой здоровый признак. Если ставка будет падать дальше, то, я думаю, будет оживление. А если будет оживление ипотечного кредитования, соответственно, будет больше покупок квартир, и девелоперы, и строители будут чувствовать себя лучше добавил Греф

Ранее сообщалось, что российские банки сокращают суммы выдаваемых ипотечных кредитов. К концу 2025 года разрыв между желаемым и одобренным размером займа вырос почти до трети.