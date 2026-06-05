Греф рассказал, когда нужно переходить к политике стимулирования экономики Греф назвал негативную повестку поводом для перехода к политике стимулирования

Москва5 июн Вести.К политике стимулирования экономики необходимо переходить в том случае, когда вопросов негативной повестки дня становится все больше. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

Сегодня у нас период, когда я ощущаю, у меня вопросов такой негативной повестки дня: реструктуризация, переносы платежей, оздоровление компаний, – становится с каждой неделей все больше. Это, конечно, такой симптом, говорящий о том, что, наверное, пора переходить к политике стимулирования объяснил Греф

Также глава Сбербанка назвал ряд отраслей в российской экономике, которые на сегодняшний день испытывают сложности.