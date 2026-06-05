Москва5 июнВести.Председатель правления Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что российская экономика оказалась в сложной ситуации из-за сочетания четырех проблем.
По словам Грефа, в экспертном сообществе совокупность экономических сложностей иногда называют "всадниками апокалипсиса".
Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерамиперечислил он
Вместе с этим глава Сбербанка указал, что феномен очень низкой безработицы также требует "очистки" от текущих разовых специфических условий России, как и в случае с инфляцией. По его мнению, при оценке степени охлаждения экономики нельзя игнорировать инвестиционную активность и темпы роста ВВП.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал дефицит кадров высоким риском для российской экономики. По его словам, необходимо обеспечить переток работников в отрасли с высокой добавленной стоимостью.