Греф рассказал, как избежать тревожности и стресса Греф посоветовал наслаждаться моментом, чтобы избежать тревоги и стресса

Москва30 июн Вести.Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал наслаждаться моментом в условиях постоянной неопределенности.

Выступая на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2025 года, Греф отметил, что универсального способа избежать тревоги и стресса нет, однако человек понимает неизбежность складывающейся в мире ситуации. Слова президента и председателя правления Сбербанка приводит РБК.

То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность — это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен или близок к нулю. И в общем надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования сказал он

По мнению Грефа, ни один самый светлый и ни один самый черный сценарии будущего не сработает, и в этих условиях человечеству придется жить и работать, поэтому ожидать чего-то - совершенно бессмысленно.

Глава Сбербанка также призвал Банк России снизить ключевую ставку до 10%. По его мнению, без снижения ключевой ставки не будет экономического роста. Он добавил, что в России инвестиции по итогам текущего года могут снизиться на 2-3%.

На годовом собрании акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды - по 37,64 рубля на каждую акцию. Их получат более 2,4 миллиона акционеров банка.