Глава Сбербанка рассказал о "низко висящих фруктах" для экономики России Греф рассказал о "низко висящих фруктах" для экономики России

Москва1 июл Вести.Если производительность труда у половины российских компаний будет доведена до уровня 10% самых эффективных предприятий, это способно обеспечить дополнительный рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2–3 процентных пункта в год. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Наши расчеты показывают, что если нам довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, то это может дать нам прирост ВВП примерно на 2-3 процентных пункта в годовом выражении … Это низко висящие фрукты, которые можно сорвать отметил он

Для этого компаниям следует активнее инвестировать в технологии, повысить качество управления, добавил глава банка. Кроме того, Греф заявил о необходимости облегчить переток ресурсов труда и капитала.

По его словам, в Сбербанке провели исследование, в ходе которого аналитики детально изучили работу предприятий. Выяснилось, что за последнее десятилетие во многих отраслях российской экономики сформировался значительный разрыв в производительности труда.

Как отметил Греф, в среднем по отраслям этот разрыв достигает пятикратного размера между лидерами и аутсайдерами. Он сообщил, что подобная ситуация наблюдается во всем мире, однако в России этот показатель значительно выше, чем в развитых странах или, например, в Китае, где максимальный разрыв составляет примерно три раза.

Ранее Греф назвал самые проблемные секторы российской экономики.