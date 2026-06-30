Москва30 июн Вести.Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российская экономика уже переохлаждена и ключевую ставку Банка России нужно снижать. Об этом он заявил на годовом собрании акционеров кредитной организации, передает ТАСС.

Греф отметил, что, по его мнению, экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может, и реальные ставки - в районе 10%.

Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте, чтобы охладить экономику. То, что применяется сегодня, - совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать сказал Греф

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на предложения экспертов и бизнеса о снижении ставки, прогноз траектории этого показателя, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, а не понижения.