Москва30 июн Вести.Экстенсивный рост российской экономики исчерпан, поэтому дальнейшее развитие требует внедрения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Об этом на годовом собрании акционеров кредитной организации заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, как пишет ТАСС, производственные мощности загружены практически на пределе, и повысить эффективность без технологического развития не выйдет.

Экстенсивный рост исчерпан, у нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. Ну и здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект отметил Греф

Он также сравнил российскую экономику с коровой, которая не даст больше молока, сколько ее ни дои.

Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику сказал глава Сбербанка

Кроме того, подчеркнул Греф, внедрение новых технологий невозможно без инвестиций в модернизацию производства и создание новых производственных циклов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поводов сомневаться в стабильности российской экономики нет. Он заявил, что ее устойчивость "абсолютно обеспечена, и не вызывает ни у кого сомнений".