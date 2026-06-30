Греф назвал ЕГЭ инструментом, который уже отыграл свою роль Греф: ЕГЭ является хорошим инструментом, который уже отыграл свою роль

Москва30 июн Вести.В России необходимо пересмотреть систему образования для школьников. Текущие методы подготовки, которые нацелены лишь на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) устарели. Об этом заявил председатель совета директоров "Сбербанка" Герман Греф.

Во время годового собрания акционеров компании он объяснил свой взгляд на систему образования. Его заявления передает ТАСС.

Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому… ЕГЭ очень хороший инструмент, он отыграл свою роль. Но если вы, взрослые люди, в сфере моей компетенции, попробуете сдать ЕГЭ, — я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю признался Греф

Он также считает, что после сдачи экзаменов выпускники школ выбрасывают из головы большинство знаний, поскольку они уже не пригодятся для тестов. Греф призвал учить школьников мягким навыкам, а также формировать у них способности к самообучению, которые пригодятся им на протяжении всей жизни.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал вернуть в школьную систему образования устные переходные экзамены. По его мнению, они помогут оценить школьников не только по предметам ЕГЭ.