В Совфеде призвали не аннулировать первый результат ЕГЭ при неудачной пересдаче Сенатор Мурог предложил сохранять первый результат ЕГЭ при неудачной пересдаче

Москва27 мая Вести.В Совете Федерации предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ и разрешить выпускникам улучшать результаты как минимум по двум предметам без аннулирования прежних баллов. С такой инициативой выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Сейчас школьники могут пересдать только один экзамен по выбору, однако предыдущий результат при этом отменяется, даже если он оказался выше нового. По мнению сенатора, такой порядок усиливает тревожность выпускников и ограничивает их возможности.

В беседе с ТАСС Мурог отметил, что ЕГЭ остается серьезным психологическим испытанием для школьников. В связи с этим он предложил ввести "период спокойной пересдачи" – в течение месяца после основной волны экзаменов выпускники смогли бы повторно сдавать выбранные предметы для повышения баллов без риска потерять прежний результат.

По словам сенатора, такая мера поможет снизить стресс, позволит школьникам показать реальные знания и сделает систему ЕГЭ более гуманной. Также он считает необходимым снять действующие ограничения и разрешить пересдачу минимум двух предметов.

Ранее Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить с места проведения экзамена.