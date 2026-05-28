Журналист Медведев высказался о возможном возвращении устных экзаменов в вузы Журналист Медведев: прекрасно, что устные экзамены могут вернуться

Москва28 мая Вести.Возможное возвращение устных экзаменов в России было бы прекрасным решением. Такое мнение выразил в мессенджере MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По его словам, сдача экзаменов в устном формате пойдет на пользу студентам.

Прекрасно, что есть намерение вернуть устные экзамены. В конце концов мое поколение сдавало их, и не вижу ни одного человека, которому это не пошло бы на пользу отметил Медведев

Журналист также прокомментировал высказывания в обществе о трудностях студентов, которым в случае возвращения устного формата экзаменов придется больше готовиться.

То, что школьникам и студентам придется больше учиться и готовиться, это конечно, печально для них и для их родителей. Но это же фундамент их же собственного будущего. В котором они будут или успешны, или продолжат надеяться на то, что ИИ за них все напишет указал он

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу в учебных заведениях от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена. По его мнению, такие изменения позволят объективно оценить уровень знаний студентов.