Медведев рассказал, что ждет молодое поколение россиян в будущем Медведев выразил надежду на счастливое будущее молодежи России

Москва30 апр Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в будущем молодое поколение россиян ждет счастье. Соответствующие слова, как передает ТАСС, прозвучали на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Я надеюсь, что счастье ответил Медведев на вопрос участников о том, какое будущее ожидает их поколение

"И хороший русский язык", - добавил он. Вторая часть реплики стала отсылкой к тому, что задавшая вопрос девушка получает специальность педагога русского языка и литературы.

Ранее в ходе марафона зампред Совбеза ответил на вопрос, чем закончится ссора Америки и Европы. "Коротко – победой России", - заявил Медведев.