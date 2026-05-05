Москва5 маяВести.Россия будет верна долгу, исторической правде и справедливости. Об этом во время торжественной церемонии зажжения Вечных огней заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он отметил, что сама церемония еще раз подтверждает факт преемственности поколений.
Мы едины в служении нашему Отечеству и будем верны своему долгу, исторической правде и справедливостиподчеркнул Медведев
Вечный огонь стал символом священной исторической памяти России, добавил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что история Великой Отечественной войны является важнейшей стороной национальной памяти жителей России.