Медведев: русский народ будет верен долгу, исторической правде и справедливости

Медведев рассказал о верности России долгу, исторической правде и справедливости Медведев: русский народ будет верен долгу, исторической правде и справедливости

Москва5 мая Вести.Россия будет верна долгу, исторической правде и справедливости. Об этом во время торжественной церемонии зажжения Вечных огней заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сама церемония еще раз подтверждает факт преемственности поколений.

Мы едины в служении нашему Отечеству и будем верны своему долгу, исторической правде и справедливости подчеркнул Медведев

Вечный огонь стал символом священной исторической памяти России, добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что история Великой Отечественной войны является важнейшей стороной национальной памяти жителей России.