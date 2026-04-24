Москва24 апрВести.Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал историю Великой Отечественной войны важнейшей стороной национальной памяти жителей России.
В своем видеообращении к участникам Международной патриотической акции "Диктант Победы" Медведев отметил, что подвиги героев ВОВ становятся для народа духовной опорой.
Для жителей нашей страны история Великой Отечественной – это важнейшая часть национальной памяти. Во многих, почти во всех семьях есть свои герои-фронтовикисказал он
Зампред Совбеза указал, что акция проходит в год 130-летия со дня рождения военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Кроме того, в Год единства народов большое внимание в диктанте уделено подвигам представителей всех национальностей нашей страныдобавил Медведев
Ранее стало известно, что власти Москвы окажут материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны на День Победы.