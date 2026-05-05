Медведев назвал День Победы главным государственным праздником Медведев: главным государственным праздником России является День Победы

Москва5 мая Вести.Вечный огонь – это символ бессмертия героев войны в памяти народа, а День Победы является главным государственным праздником Российской Федерации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев.

Свою речь он произнес в рамках акции "Храним огонь Победы", в ходе которой в 12 регионах РФ мемориалы воинской славы одновременно подключили к системам газоснабжения. После чего на них был зажжен Вечный огонь.

В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны сказал Медведев

Он подчеркнул, что россияне равняются на героев прошлого, которые защитили страну от фашизма.

Ранее зампред Совбеза РФ поделился своим списком любимых фильмов, которые он любит пересматривать в преддверии Дня Победы. В него вошли кинокартины "Офицеры", "Летят Журавли" и "Освобождение".