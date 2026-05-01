Медведев рассказал, какие фильмы входят в личный топ кинокартин на День Победы

"Офицеры", "Летят журавли", "Освобождение": личный топ Медведева на День Победы Медведев рассказал, какие фильмы входят в личный топ кинокартин на День Победы

Москва1 мая Вести.Зампред Совета безопасности РФ и председатель партии Дмитрий Медведев рассказал, какие фильмы входят в его личный топ на День Победы. Своими рекомендациями политик поделился в ходе пленарного заседания отчетно-программного партийного форума "Есть результат!".

По его словам, смотреть фильмы о войне 9 Мая – это советская и российская традиция.

Ну, во всяком случае, в моей семье этому следуют. Я не знаю, какое количество удастся посмотреть. Но вот для меня, как и для огромного количества наших граждан, таких фильмов несколько. Я их назову, они всем хорошо известны. Это, безусловно, "Офицеры", это "Летят журавли"... сказал политик

Медведев также добавил в список фильм "Освобождение". Он пояснил, что именно эта кинокартина позволит понять истинный масштаб и ценность победы советских войск в Великой Отечественной войне.

Глава "Единой России" также отметил, что все перечисленные им фильмы были созданы без цифровых технологий и без использования искусственного интеллекта.