Медведев: Жириновский – один из основателей современной политической системы РФ Медведев: ЛДПР – это партия Жириновского

Москва25 апр Вести.Далеко не все политические силы обладают такой неоспоримой ассоциативной моделью, как партия ЛДПР. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, для абсолютного большинства людей ЛДПР ассоциировалась с ее основателем Владимиром Жириновским.

Жириновский был действительно одним из сооснователей современной политической системы. Причем совершенно очевидно было для абсолютного большинства людей, что партия в тот период ассоциировалась прежде всего с ним. Не нужно было говорить "ЛДПР", нужно было сказать "партия Жириновского". Далеко не все политические силы обладают вот такой моделью заявил Медведев

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин признался, что не верил, что Владимиру Жириновскому удастся очень быстро зарегистрировать свою партию.