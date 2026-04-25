Володин рассказал о реакции общественности на предложения Жириновского Володин: предложения Жириновского всегда вызывали резонанс

Москва25 апр Вести.В контексте политической конкуренции основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда находил оригинальные и запоминающиеся способы освещения проблем, его высказывания неизменно становились предметом широкого обсуждения. Об этом председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Жириновский был талантливым и трудолюбивым человеком.

Среди участников политической конкуренции, борьбы, он умел креативно подойти и так обставить свои предложения, что они обязательно вызывали резонанс, о них долго говорили. Это талантливый человек, большой трудоголик сказал Володин

Ранее он заявил, что основатель ЛДПР был доброжелательным и открытым в неформальном общении.