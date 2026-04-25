Москва25 апрВести.В контексте политической конкуренции основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда находил оригинальные и запоминающиеся способы освещения проблем, его высказывания неизменно становились предметом широкого обсуждения. Об этом председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".
По его словам, Жириновский был талантливым и трудолюбивым человеком.
Среди участников политической конкуренции, борьбы, он умел креативно подойти и так обставить свои предложения, что они обязательно вызывали резонанс, о них долго говорили. Это талантливый человек, большой трудоголиксказал Володин
Ранее он заявил, что основатель ЛДПР был доброжелательным и открытым в неформальном общении.